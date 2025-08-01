Путин и Лукашенко проведут переговоры 1 августа в Москве
Белорусский лидер Александр Лукашенко 1 августа направится в Москву с рабочим визитом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Пул первого». Разговор пройдет в неформальной обстановке.
Главы государств проведут переговоры в формате «один на один» и обсудят развитие отношений России и Белоруссии. Кроме того, они могут затронуть совместные проекты, ситуацию в мире и тематику региональной безопасности.
28 июля пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт заявляла, что Путин и Лукашенко намерены встретиться лично в ближайшее время. Она отметила, что обсуждение «наиважнейших и серьезных вопросов» лучше обсуждать «с глазу на глаз», а не в рамках телефонных разговоров.
27 июля президенты двух стран поговорили по телефону. Лукашенко после этого передал привет от Путина послу России в Белоруссии Борису Грызлову и рассказал дипломату про беседу.