Путин и Лукашенко проведут переговоры 1 августа в Москве

28 июля пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт заявляла, что Путин и Лукашенко намерены встретиться лично в ближайшее время. Она отметила, что обсуждение «наиважнейших и серьезных вопросов» лучше обсуждать «с глазу на глаз», а не в рамках телефонных разговоров.