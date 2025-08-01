МИД Азербайджана назвал установку памятника Айвазовскому в Карабахе незаконной

30 июля агентство по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха сообщило о сносе памятника Айвазовскому. По данным агентства, это произошло в день рождения художника 29 июля. Там также предположили, что демонтаж был осуществлен в рамках противостояния «армянскому культурному присутствию в Карабахе». Памятник стоял в городе с 1 декабря 2021 г.