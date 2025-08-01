МИД Азербайджана назвал установку памятника Айвазовскому в Карабахе незаконной
Установка памятника художнику Ивану Айвазовскому в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) была незаконной, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По этой причине он назвал демонтаж скульптуры логичным, правильным и законным действием.
«Несмотря на существование серьезного диспаритета в этой сфере между двумя странами, никто не ликвидирует российскую культуру в Азербайджане. В Азербайджане функционируют русский театр, школы с русским языком обучения, издания на русском языке», – подчеркнул Гаджизаде.
В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что город Степанакерт в 1923 г. был переименован в Ханкенди.
30 июля агентство по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха сообщило о сносе памятника Айвазовскому. По данным агентства, это произошло в день рождения художника 29 июля. Там также предположили, что демонтаж был осуществлен в рамках противостояния «армянскому культурному присутствию в Карабахе». Памятник стоял в городе с 1 декабря 2021 г.