В Степанакерте сообщили о сносе памятника Айвазовскому в его день рождения

По данным агентства, это произошло в день рождения художника, 29 июля. В публикации предполагается, что снос памятника осуществлен властями Азербайджана в рамках противостояния «армянскому культурному присутствию в Карабахе», т.к. автором памятника стал скульптор Салават Щербаков. Он создавал и другие бюсты, памятники выдающихся армян, как сделал это и для Айвазовского (армянина по национальности).