В Степанакерте сообщили о сносе памятника Айвазовскому в его день рождения
Памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому снесли в Степанакерте в Нагорном Карабахе, передает агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на сообщение агентства по развитию туризма и культуры региона.
По данным агентства, это произошло в день рождения художника, 29 июля. В публикации предполагается, что снос памятника осуществлен властями Азербайджана в рамках противостояния «армянскому культурному присутствию в Карабахе», т.к. автором памятника стал скульптор Салават Щербаков. Он создавал и другие бюсты, памятники выдающихся армян, как сделал это и для Айвазовского (армянина по национальности).
Памятник открыли в Степанакарте 1 декабря 2021 г.
19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора. Он добавил, что азербайджанская сторона продолжает настаивать на выполнении двух условий: изменения конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ. Россия, в свою очередь, выразила готовность при необходимости оказать содействие двум странам в подписании мирного договора.