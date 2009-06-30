На Украине задержали экс-чиновника минобороны за растрату 1 млрд гривен
Бывший чиновник минобороны Украины задержан за растрату 1 млрд гривен (почти $24 млн) во время закупок товаров для армии страны, сообщила пресс-служба СБУ. Его личность не раскрывается, но украинское издание «Страна» передает, что это может быть экс-глава департамента закупок оборонного ведомства Богдан Хмельницкий.
«Разоблачили растрату более 1 млрд гривен (почти $24 млн), выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ», – указано в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый заключил договор с одной из частных компаний о закупке оптовых партий продуктов и их поставках для Вооруженных сил Украины (ВСУ) весной 2022 г. Чиновник не согласовал контракт с профильными подразделениями минобороны, несмотря на заметное завышение цен продуктов на 41%. Стоимость поставок также была искусственно завышена на 221%. Теперь обвиняемому грозит срок лишения свободы до 12 лет и конфискация имущества.