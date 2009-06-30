По данным следствия, обвиняемый заключил договор с одной из частных компаний о закупке оптовых партий продуктов и их поставках для Вооруженных сил Украины (ВСУ) весной 2022 г. Чиновник не согласовал контракт с профильными подразделениями минобороны, несмотря на заметное завышение цен продуктов на 41%. Стоимость поставок также была искусственно завышена на 221%. Теперь обвиняемому грозит срок лишения свободы до 12 лет и конфискация имущества.