Мишустин поручил проработать проведение российско-китайских игр в Калининграде
Минспорт, Минфин и МИД внесут предложения по проведению десятых Российско-китайских молодежных летних игр до 1 октября 2025 г. Такое поручение сделал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда, которая состоялась 30 июня.
Кроме того, Мишустин отметил, что регион оказался в непростой ситуации из-за геополитических событий. В связи с этим Минтранс и Минпромторг получили поручения проработать вопрос обеспечения Калининградской области доступностью транспортной системы, чтобы доставлять в регион различные товары. Срок его выполнения – 1 ноября 2025 г.
К этому же времени Минтранс, Минфин и Минпромторг должны рассмотреть предложение о включении проекта Калининградской области по капитальному ремонту изношенной трамвайной инфраструктуры в программу комплексного развития городского электрического транспорта.
Десятые Российско-китайские летние молодежные игры пройдут в Калининграде в год, когда регион празднует 80-летний юбилей. Первые летние состязания России и Китая проводились в 2006 г.