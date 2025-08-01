Мишустин поручил проработать проведение российско-китайских игр в Калининграде

Кроме того, Мишустин отметил, что регион оказался в непростой ситуации из-за геополитических событий. В связи с этим Минтранс и Минпромторг получили поручения проработать вопрос обеспечения Калининградской области доступностью транспортной системы, чтобы доставлять в регион различные товары. Срок его выполнения – 1 ноября 2025 г.