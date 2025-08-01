Лукашенко призвал Трампа отказаться от ультиматумов по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ультимативный подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине. Белорусский лидер подчеркнул во время неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что такие методы неприменимы в отношении ядерной державы.
«[Ультиматумы] 50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, ну это просто смех вызывает», – заявил Лукашенко.
По его словам, он уже передал это послание через представителей США. Необходимо, чтобы Трамп действовал «аккуратно» и тогда «можно договориться».
31 июля стало известно, что Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. В противном случае США могут ввести новые пошлины, рестрикции или другие меры, детали которых пока не раскрываются.