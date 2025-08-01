Лукашенко призвал Трампа отказаться от ультиматумов по Украине

«[Ультиматумы] 50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, ну это просто смех вызывает», – заявил Лукашенко.