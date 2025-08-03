В Польше два дня искали пропавшего без вести американского солдата
Полиция города Слупца в Польше два дня разыскивала военнослужащего армии США, пропавшего после выходы из воинской части в Повидзе. Он был найден невредимым, сообщил информационный портал NaTemat.
Солдат ушел 31 июня в 19:00. После этого, по сообщениям властей, он не вернулся и не выходил на связь с начальством.
Полиция распространила приметы пропавшего мужчины: «Солдат – афроамериканец. Он худощавого телосложения, ростом около 175 см. У него короткие черные волосы и карие глаза. Он носит серьги».
В субботу вечером военнослужащий был благополучно найден. По какой причине он покинул часть и где он сейчас – не оглашается.
В польских военных частях дислоцируются американские солдаты. Кроме того, 25 июня Польша направила приглашения всем странам НАТО для участия в военных учениях, которые пройдут на ее территории.