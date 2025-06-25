Дуда: Польша пригласила все страны НАТО на военные учения
Польша направила приглашения всем странам НАТО для участия в военных учениях, которые пройдут на ее территории. Мероприятия станут ответом на российско-белорусские маневры «Запад-2025». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Министр национальной обороны сообщил мне, что направлены приглашения всем членам Североатлантического союза на эти учения и что заинтересованность очень большая», – сказал Дуда (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что в маневрах примут участие американские военные. По словам лидера Польши, вероятность широкого участия союзников по НАТО в этих учениях высока.
29 мая стало известно, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» были перенесены от западных границ Белоруссии вглубь страны. Это решение было принято для снижения напряженности в регионе.
Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявлял, что данные маневры носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Также он отметил, что масштабы и интенсивность учений «Запад-2025» значительно уступают мероприятиям оперативной и боевой подготовки, проводимым странами НАТО на территории Европы.