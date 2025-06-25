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Дуда: Польша пригласила все страны НАТО на военные учения

Ведомости

Польша направила приглашения всем странам НАТО для участия в военных учениях, которые пройдут на ее территории. Мероприятия станут ответом на российско-белорусские маневры «Запад-2025». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Министр национальной обороны сообщил мне, что направлены приглашения всем членам Североатлантического союза на эти учения и что заинтересованность очень большая», – сказал Дуда (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что в маневрах примут участие американские военные. По словам лидера Польши, вероятность широкого участия союзников по НАТО в этих учениях высока.

29 мая стало известно, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» были перенесены от западных границ Белоруссии вглубь страны. Это решение было принято для снижения напряженности в регионе.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявлял, что данные маневры носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Также он отметил, что масштабы и интенсивность учений «Запад-2025» значительно уступают мероприятиям оперативной и боевой подготовки, проводимым странами НАТО на территории Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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