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Türkiye: США должны получить разрешение у Турции при размещении подлодок

Конвенция Монтре не допускает постоянного присутствия подлодок в Черном море
Ведомости

Согласно конвенции Мотре, США должны получить разрешение от Турции при желании разместить атомные подводные лодки в Черном море, сообщило издание Türkiye со ссылкой на эксперта по международному праву Хаккы Хакана Эркинера.

«Я абсолютно не верю, что Турция выдаст такое разрешение», – заявил Эркинер. Он рассказал, что соглашение Монтре представляет собой режим безопасности, ограничивающий заход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе.

Последние заявления президента США Дональда Трампа эксперт рассматривает как попытку оказать давление на Турцию. Он напомнил, что Анкара сотрудничает с Москвой во многих стратегических областях. По его словам, Турция в праве отказать, так как в первую очередь следует собственным национальным интересам. Кроме того, Эркинер отметил, что Соединенные Штаты вряд ли стали бы размещать атомные подлодки, учитывая глобальный баланс сил.

«Россия – ядерная держава, и я не думаю, что США пойдут на такую прямую провокацию», – сказал эксперт.

1 августа Трамп заявил, что на фоне «крайне провокационных заявлений» зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о ядерном ударе отдал приказ о размещении двух атомных подлодок «в соответствующих регионах». Американский лидер подчеркнул, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».

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