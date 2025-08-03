Türkiye: США должны получить разрешение у Турции при размещении подлодок

Последние заявления президента США Дональда Трампа эксперт рассматривает как попытку оказать давление на Турцию. Он напомнил, что Анкара сотрудничает с Москвой во многих стратегических областях. По его словам, Турция в праве отказать, так как в первую очередь следует собственным национальным интересам. Кроме того, Эркинер отметил, что Соединенные Штаты вряд ли стали бы размещать атомные подлодки, учитывая глобальный баланс сил.