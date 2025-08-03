Türkiye: США должны получить разрешение у Турции при размещении подлодок

Türkiye: США должны получить разрешение у Турции при размещении подлодокКонвенция Монтре не допускает постоянного присутствия подлодок в Черном море
Согласно конвенции Мотре, США должны получить разрешение от Турции при желании разместить атомные подводные лодки в Черном море, сообщило издание Türkiye со ссылкой на эксперта по международному праву Хаккы Хакана Эркинера.
«Я абсолютно не верю, что Турция выдаст такое разрешение», – заявил Эркинер. Он рассказал, что соглашение Монтре представляет собой режим безопасности, ограничивающий заход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе.
Последние заявления президента США Дональда Трампа эксперт рассматривает как попытку оказать давление на Турцию. Он напомнил, что Анкара сотрудничает с Москвой во многих стратегических областях. По его словам, Турция в праве отказать, так как в первую очередь следует собственным национальным интересам. Кроме того, Эркинер отметил, что Соединенные Штаты вряд ли стали бы размещать атомные подлодки, учитывая глобальный баланс сил.
«Россия – ядерная держава, и я не думаю, что США пойдут на такую прямую провокацию», – сказал эксперт.
1 августа Трамп заявил, что на фоне «крайне провокационных заявлений» зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о ядерном ударе отдал приказ о размещении двух атомных подлодок «в соответствующих регионах». Американский лидер подчеркнул, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».