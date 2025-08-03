Дмитриев назвал доставку космонавта РФ на МКС примером сотрудничества с США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал «международным сотрудничеством в действии» новость о доставке к МКС корабля Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым на борту.
«Астронавты из США, России и Японии доставлены SpaceX на шестимесячную миссию к Международной космической станции. Международное сотрудничество в действии», – написал Дмитриев в X.
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома им. Кеннеди во Флориде 1 августа. В составе экипажа миссии Crew-11 – космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи. «Роскосмос» сообщал, что Платонов стал 27-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе седьмым – на Crew Dragon.
Запуск стал 11-й миссией по смене экипажа с участием SpaceX к МКС и 12-м пилотируемым полетом в рамках коммерческой программы NASA. Сообщалось, что экипаж совершит 39-часовой полет до МКС и заменит членов экипажа Crew-10, которые находятся на станции с середины марта. 2 августа «Роскосмос» сообщил, что экипаж миссии уже встретили участники 73-й длительной экспедиции.