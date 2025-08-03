Дмитриев назвал доставку космонавта РФ на МКС примером сотрудничества с США

Запуск стал 11-й миссией по смене экипажа с участием SpaceX к МКС и 12-м пилотируемым полетом в рамках коммерческой программы NASA. Сообщалось, что экипаж совершит 39-часовой полет до МКС и заменит членов экипажа Crew-10, которые находятся на станции с середины марта. 2 августа «Роскосмос» сообщил, что экипаж миссии уже встретили участники 73-й длительной экспедиции.