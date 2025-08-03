AP: Китай изучает способы уничтожения спутников Starlink

Опасения Пекина по поводу превосходства Starlink усилились после начала боевых действий на Украине в 2022 г., пишет AP. Агентство отмечает, что «почти все» из 64 статей о Starlink, рассмотренных им в китайских журналах, были опубликованы после начала конфликта.