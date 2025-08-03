AP: Китай изучает способы уничтожения спутников Starlink

AP: Китай изучает способы уничтожения спутников StarlinkПекин обеспокоен военным потенциалом компании Илона Маска
Китайские ученые разрабатывают стратегии, которые позволят противодействовать спутникам Starlink бизнесмена Илона Маска. Власти КНР обеспокоены, что спутники будут использоваться в военной сфере и для шпионажа, пишет Associated Press (AP).
Среди таких разработок агентство перечисляет подводные лодки-невидимки, оснащенные космическими лазерами, «саботаж цепочек поставок» и ударные спутники с ионными двигателями. По данным AP, китайское правительство и военные ученые опубликовали «десятки статей» в публичных журналах, в которых рассматриваются способы обнаружения и уничтожения спутников Маска.
«Китайские исследователи считают, что Starlink <...> представляет высокий риск для китайского правительства и его стратегических интересов. Эти опасения в основном обусловлены тесными связями компании с разведкой и оборонным ведомством США, а также ее растущим глобальным присутствием», – пишет AP.
Агентство ссылается на статью профессора Национального университета оборонных технологий Китая, в котором спутники «все чаще» воспринимаются другими странами как угроза безопасности в ядерной, космической сфере и киберпространстве. Такая оценка Starlink объясняется в статье тем, что США интегрируют технологию Starlink в военно-космические системы, чтобы «получить стратегическое преимущество над противниками».
Опасения Пекина по поводу превосходства Starlink усилились после начала боевых действий на Украине в 2022 г., пишет AP. Агентство отмечает, что «почти все» из 64 статей о Starlink, рассмотренных им в китайских журналах, были опубликованы после начала конфликта.