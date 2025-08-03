Камбоджа обвинила Таиланд в подготовке к нападению
Министерство национальной обороны Камбоджи обвинило Таиланд в подготовке к военной операции против королевства, сообщило издание Khmer Times.
Представитель министерства сообщил о полученной информации от разведки о том, что власти Таиланда дали указание оставшимся гражданским лицам в приграничном районе провинции Сурин эвакуироваться к вечеру 3 августа. Наступление может начаться «в ближайшем будущем».
«Это также серьезное нарушение соглашения о прекращении огня, согласованного обеими странами 28 июля 2025 г. в Куала-Лумпуре в присутствии Малайзии, США и Китая», – говорится в сообщении минобороны Камбоджи.
Правительство Камбоджи призвало международное сообщество к срочному вмешательству. Министерство также призвало Таиланд соблюдать соглашение ради мира и стабильности в приграничных районах обеих стран.
Конфликт Камбоджи и Таиланда закончился 28 июля спустя 4 дня после начала. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечаячай и глава правительства Камбоджи Хун Манет договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня.