Госдеп: США будут «стоять плечом к плечу» с Украиной

1 августа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что сенат США рассматривает два законопроекта, направленных на расширение помощи Украине в сфере безопасности и восстановления. По ее словам, комитет сената по ассигнованиям уже большинством голосов поддержал законопроект Defense appropriations act на 2026 финансовый год. Документ предусматривает, в частности, выделение $800 млн на военную помощь Украине и $225 млн на потребности программы Baltic security initiative.