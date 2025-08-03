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Госдеп: США будут «стоять плечом к плечу» с Украиной

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает «стоять плечом к плечу» с Украиной, потому что она призывает к прекращению огня, заявила заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Миньон Хьюстон эфире эстонского телеканала Postimees.

«Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня», — сказала она, добавив, что для администрации Трампа прочный и устойчивый мир в регионе является приоритетом.

США надеются, что Россия и Украина продолжат переговоры, и в итоге договорятся о прекращении огня. Соединенные Штаты, по словам Хьюстон, при этом будут «оставаться рядом», пока не удастся гарантировать прочный мир.

1 августа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что сенат США рассматривает два законопроекта, направленных на расширение помощи Украине в сфере безопасности и восстановления. По ее словам, комитет сената по ассигнованиям уже большинством голосов поддержал законопроект Defense appropriations act на 2026 финансовый год. Документ предусматривает, в частности, выделение $800 млн на военную помощь Украине и $225 млн на потребности программы Baltic security initiative.

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