Сенат США рассматривает новые инициативы по поддержке Украины

Законопроект также содержит положения о передаче Украине конфискованных российских активов, поддержке системной работы по изучению военного опыта Украины, запрете на закупку продовольствия в России для международных программ, а также усилении обмена разведданными между США и Украиной.



Как уточняет украинское издание «Страна», все эти законопроекты еще должны быть утверждены конгрессом США. Также неизвестно, даст ли президент США Дональд Трамп отмашку голосовать за них республиканскому большинству.



Издание Responsible Statecraft писало, что администрация Трампа переориентировала политику США в отношении украинского конфликта, отказавшись от подхода, на котором настаивали западные страны при прежнем руководстве. По мнению авторов, Трамп окончательно опроверг лозунг о «поддержке столько, сколько потребуется», который до этого определял стратегию помощи Украине.