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Главная / Политика /

Сенат США рассматривает новые инициативы по поддержке Украины

Однако нет гарантии, что законопроекты поддержит Дональд Трамп
Татьяна Мозолевская
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Сенат США рассматривает два законопроекта, направленных на расширение помощи Украине в сфере безопасности и восстановления. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее словам, комитет сената по ассигнованиям уже большинством голосов (26 «за», три «против») поддержал законопроект Defense appropriations act на 2026 финансовый год. Документ предусматривает, в частности, выделение $800 млн на военную помощь Украине и $225 млн на потребности программы Baltic security initiative.

Кроме того, сенаторы Джин Шахин (демократ, Нью-Гэмпшир) и Лиза Мурковски (республиканец, Аляска) представили двухпартийный законопроект Supporting Ukraine act of 2025, который предусматривает: $30 млрд на оборонную помощь Украине в 2026–2027 гг., $3 млрд по программе FMF, $500 млн на чрезвычайную помощь, расширение лимита по программе PDA до $6 млрд, $600 млн на поддержку антикоррупционных и правоохранительных реформ, $1 млрд на развитие сотрудничества между США, Украиной и Тайванем в сфере БПЛА.

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Законопроект также содержит положения о передаче Украине конфискованных российских активов, поддержке системной работы по изучению военного опыта Украины, запрете на закупку продовольствия в России для международных программ, а также усилении обмена разведданными между США и Украиной.

Как уточняет украинское издание «Страна», все эти законопроекты еще должны быть утверждены конгрессом США. Также неизвестно, даст ли президент США Дональд Трамп отмашку голосовать за них республиканскому большинству.

Издание Responsible Statecraft писало, что администрация Трампа переориентировала политику США в отношении украинского конфликта, отказавшись от подхода, на котором настаивали западные страны при прежнем руководстве. По мнению авторов, Трамп окончательно опроверг лозунг о «поддержке столько, сколько потребуется», который до этого определял стратегию помощи Украине.

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