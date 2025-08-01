Responsible Statecraft: Трамп изменил стратегию США по Украине

Responsible Statecraft считает, что кризис на Украине был спровоцирован вне рамок прямого контроля президента США, и теперь именно ему предстоит найти выход. Как отмечает издание, решения, которые будут приняты в ближайшие недели, станут судьбоносными не только для урегулирования украинского конфликта, но и для всей внешнеполитической стратегии Трампа.