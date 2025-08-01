Responsible Statecraft: Трамп изменил стратегию США по Украине
Администрация президента Дональда Трампа переориентировала политику США в отношении украинского конфликта, отказавшись от подхода, на котором настаивали западные страны при прежнем руководстве. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
По мнению авторов, Трамп окончательно опроверг лозунг о «поддержке столько, сколько потребуется», который до этого определял стратегию помощи Украине.
Издание отмечает, что Трамп проявил растущее разочарование из-за сложностей в мирных переговорах. Речь идет о сокращении президентом США срока ультиматума по прекращению огня с 50 до 10–12 дней. При этом, по информации RS, западные политики пытаются убедить американского лидера вернуться к модифицированной версии политики его предшественника Джо Байдена, несмотря на ее провалы.
Responsible Statecraft считает, что кризис на Украине был спровоцирован вне рамок прямого контроля президента США, и теперь именно ему предстоит найти выход. Как отмечает издание, решения, которые будут приняты в ближайшие недели, станут судьбоносными не только для урегулирования украинского конфликта, но и для всей внешнеполитической стратегии Трампа.
31 июля стало известно, что Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. В противном случае США могут ввести новые пошлины, рестрикции или другие меры, детали которых пока не раскрываются.