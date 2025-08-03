«РИА Новости»: ВСУ стягивают резервы в Сумскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают свою группировку в Сумской области, перебрасывая туда элитные подразделения с натовской техникой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным источника, ВСУ направляют резервы в данный регион, снимая их с позиций в других областях. На их вооружении находятся в том числе западные артиллерийские установки и бронемашины.
1 августа президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что Вооруженные силы России в зоне спецоперации ведут наступление по всем фронтам.
13 июня российские военные взяли под контроль село Яблоновку в Сумской области. После этого армия РФ взяла под контроль поселок Варащино в том же регионе.