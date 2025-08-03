Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае
Президент Сербии Александр Вучич сказал, что может встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Китае, сообщает издание Tanjug.
По словам сербского лидера, переговоры могут состояться в начале сентября. Сам он будет в Китае с 1-го по 6-е число месяца.
«Сейчас мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь. Слышал, что, возможно, приедет и Трамп, но не уверен», — пояснил Вучич.
22 июля Трамп допустил возможность встречи с президентом России во время своей поездки в Китай. Он рассказал, что получил приглашение посетить страну от председателя КНР Си Цзиньпина. 19 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал поездку Путина в Пекин. Ожидается, что 2 сентября российский глава проведет встречу с Си.
Торжественные мероприятия будут проходить по случаю 80-летия победы Китая над Японией во Второй мировой войне. Вучич также является одним из приглашенных глав государств.