Трамп не исключил переговоры с Путиным

28 июля Трамп объявил, что не видит прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. На фоне этого он сообщил о решении сократить срок мирного ультиматума по урегулированию кризиса с 50 до 10–12 дней. Американский глава также добавил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным.