Трамп не исключил переговоры с Путиным
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», – ответил он на соответствующий вопрос.
28 июля Трамп объявил, что не видит прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. На фоне этого он сообщил о решении сократить срок мирного ультиматума по урегулированию кризиса с 50 до 10–12 дней. Американский глава также добавил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что вопрос о возможной встрече лидеров обеих стран «как не стоял в предметном плане, так и не стоит».
22 июля Трамп допускал возможность встречи с президентом России во время своей поездки в Китай. Он рассказал, что получил приглашение посетить страну от председателя КНР Си Цзиньпина. 19 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал поездку Путина в Пекин. Ожидается, что 2 сентября российский глава проведет встречу с Си.