Посол РФ в Риме рассказал о симпатии итальянских граждан к России
Несмотря на политический кризис в отношениях Запада и России, большинство итальянцев считают его временным и с симпатией относятся к России, заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в интервью «Известиям».
«Мы <...> опираемся в значительной степени на ту достаточно обширную прослойку итальянских граждан, которые с симпатией относятся к России, хотят скорейшего преодоления проблем и возвращения к нормальному диалогу между Римом и Москвой», – подчеркнул дипломат.
По словам Парамонова, общество в Италии также придерживается мнения, что отношения могут достаточно быстро восстановиться после того, как завершится российско-украинский конфликт. Граждане придерживаются более миролюбивых взглядов, «чем натовские и есовские чиновники», отметил он. Это же касается решения НАТО о повышении расходов стран на оборону до 5% из-за якобы российской угрозы. Парамонов подчеркнул, что в Италии практически не верят в такое объяснение и не понимают, ради чего необходимы закупки новых танков, ракет и других вооружений.
30 июля посла России вызвали в МИД Италии после внесения президента республики Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений на сайте российского внешнеполитического ведомства. В него вошла фраза итальянского лидера, сказанная в Марсельском Университете во время присвоения ему звания почетного доктора, когда он сравнил спецоперацию с планом Третьего рейха по завоеванию Европы.