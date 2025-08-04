По словам Парамонова, общество в Италии также придерживается мнения, что отношения могут достаточно быстро восстановиться после того, как завершится российско-украинский конфликт. Граждане придерживаются более миролюбивых взглядов, «чем натовские и есовские чиновники», отметил он. Это же касается решения НАТО о повышении расходов стран на оборону до 5% из-за якобы российской угрозы. Парамонов подчеркнул, что в Италии практически не верят в такое объяснение и не понимают, ради чего необходимы закупки новых танков, ракет и других вооружений.