Таиланд и Камбоджа начали переговоры в Малайзии
В малазийском Куала-Лумпуре стартовали мирные переговоры высокопоставленных представителей служб безопасности Таиланда и Камбоджи, сообщает Bloomberg.
Встреча проходит в рамках заседания Генерального пограничного комитета – одного из ключевых двусторонних механизмов по урегулированию спорных вопросов на границе. По просьбе Бангкока заседание было перенесено в столицу Малайзии из-за «деликатного характера ситуации». Министерство обороны Малайзии подтвердило начало переговоров.
Стороны подчеркнули, что ситуация на границе остается спокойной и обе страны готовы соблюдать условия перемирия, достигнутого при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. В рамках своей председательской роли в АСЕАН он также оказывал дипломатическое давление на США, стремясь использовать торговые пошлины в качестве рычага влияния на Вашингтон, отмечает Bloomberg.
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумпхам Вечаьячай и премьер-министр Камбоджи Хун Мане договорились продлить встречу комитета с одного до четырех дней. Как сообщило правительство Таиланда, в финальный день переговоров 7 августа в них примут участие министры обороны обеих стран, а также наблюдатели от Малайзии, США и Китая.
По словам исполняющего обязанности министра обороны Таиланда Наттафона Наркфанита, предстоящая встреча имеет исключительное значение и даст сторонам возможность обсудить пути деэскалации и перспективы создания регионального механизма мониторинга спорной границы под эгидой АСЕАН.
28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда Пхумтам Вечаячай и глава правительства Камбоджи Хун Манет договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня.
Конфликт между двумя странами обострился ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек были ранены. Камбоджа сообщила о 13 погибших.