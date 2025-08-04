Кремль оценил решение Трампа переместить атомные подлодки

Кремль оценил решение Трампа переместить атомные подлодкиПо мнению Пескова, с ядерной риторикой нужно быть аккуратными
С ядерной риторикой всем нужно быть весьма аккуратными. Россия внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Россия занимает ответственную позицию. Позиция президента [России Владимира] Путина прекрасно известна», – подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что американские подводные лодки и так постоянно находятся на боевом дежурстве.
4 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что две американские атомные подлодки прибыли в нужный район. 1 августа американский глава объявил, что направит подлодки в «соответствующие регионы» в ответ на высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, которые он назвал крайне провокационными.
Медведев до этого в одной из публикаций в X рекомендовал Трампу вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и обратить внимание на систему «Периметр» (на Западе она известна как «мертвая рука»). Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.