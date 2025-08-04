Песков объяснил, почему Путин выбрал Валаам для заявлений

1 августа Путин провел неформальную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ. Главной темой был российско-украинский конфликт и его урегулирование. Глава государства упомянул и внутриполитический кризис на Украине.