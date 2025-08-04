Песков объяснил, почему Путин выбрал Валаам для заявлений
Президент РФ Владимир Путин сам выбрал Валаам для важных политических заявлений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент регулярно посещает Валаам, это очень важное место для нашей культуры, для нашего прошлого, для нашей истории, для нашей веры», – рассказал он.
По словам Пескова, каждое посещение этого места Путиным вызывает большой интерес со стороны мировой общественности.
1 августа Путин провел неформальную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ. Главной темой был российско-украинский конфликт и его урегулирование. Глава государства упомянул и внутриполитический кризис на Украине.