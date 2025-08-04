Кремль: в ядерной войне не может быть победителя
Россия исходит из постулата, что в ядерной войне не может быть победителя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о готовности страны к ядерному конфликту.
«Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально», – уточнил Песков.
1 августа Трамп сообщил о решении направить две американские атомные подлодки в «соответствующие регионы» в ответ на высказывания заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, которые он посчитал крайне провокационными. 4 августа президент США объявил, что подлодки прибыли в нужный район.
До этого Медведев в публикации в X рекомендовал Трампу вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и обратить внимание на систему «Периметр» (на Западе она известна как «мертвая рука»). Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.