Кремль: в ядерной войне не может быть победителя

До этого Медведев в публикации в X рекомендовал Трампу вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и обратить внимание на систему «Периметр» (на Западе она известна как «мертвая рука»). Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.