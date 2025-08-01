Пентагон не раскрыл подробности о передислокации атомных подводных лодок
Министерство обороны США не стало сообщать подробности о передислокации двух американских атомных подводных лодок, которые были размещены в «соответствующих районах» приказом президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
«Мы полагаемся в этом плане на Белый дом и заявление президента», – заявили в Пентагоне.
1 августа Трамп объявил, что на фоне «крайне провокационных заявлений» заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подлодок «в соответствующих регионах». Он пояснил, что такое решение было принято на случай, если высказывания Медведева окажутся не просто словами. Президент добавил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».
Днем ранее Трамп раскритиковал Медведева, назвав его «провальным бывшим президентом», который «думает, что он все еще у власти». Так американский глава отреагировал на посты зампреда Совбеза. Он также сказал, что у России и Индии «мертвая экономика» и посоветовал Медведеву «следить за своими словами».
В ответ Медведев заявил, что «нервная реакция» Трампа только подтверждает правоту России. Он также прокомментировал утверждение президента США о «мертвой экономике» России и Индии и обвинения в «заходе на опасную территорию». Медведев рекомендовал ему вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и обратить внимание на систему «Периметр» (известную на Западе как «мертвая рука»). Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.