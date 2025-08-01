Пентагон не раскрыл подробности о передислокации атомных подводных лодок

В ответ Медведев заявил, что «нервная реакция» Трампа только подтверждает правоту России. Он также прокомментировал утверждение президента США о «мертвой экономике» России и Индии и обвинения в «заходе на опасную территорию». Медведев рекомендовал ему вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и обратить внимание на систему «Периметр» (известную на Западе как «мертвая рука»). Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.