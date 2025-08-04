Песков: внешнюю политику в России формулирует Путин

До этого американский лидер заявил, что у России и Индии «мертвая экономика», посоветовав Медведеву «следить за своими словами». Зампредседателя Совбеза РФ в ответ на этом рекомендовал Трампу вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», упомянув «мертвую руку». Вероятно, это был намек на советскую систему автоматического ответного ядерного удара «Периметр», известную на Западе под этим названием.