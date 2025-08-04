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Главная / Политика /

Песков: внешнюю политику в России формулирует Путин

Ведомости

Президент Владимир Путин формирует внешнюю политику России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя резкие высказывания зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева в соцсетях.

Представитель Кремля подчеркнул, что в каждой стране члены руководства страны имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события, имеют разный настрой. Так бывает всегда.

«Но главное, конечно, это позиция президента Путина. В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – пояснил Песков.

Что стоит за словами Трампа о направлении атомных подлодок в сторону России

Политика / Международные отношения

1 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что направит американские подлодки в «соответствующие регионы» в ответ на «крайне провокационные» заявления Медведева. По его словам, «любые фразы могут привести к непредвиденным последствиям».

До этого американский лидер заявил, что у России и Индии «мертвая экономика», посоветовав Медведеву «следить за своими словами». Зампредседателя Совбеза РФ в ответ на этом рекомендовал Трампу вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», упомянув «мертвую руку». Вероятно, это был намек на советскую систему автоматического ответного ядерного удара «Периметр», известную на Западе под этим названием.

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