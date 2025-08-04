Украинские СМИ сообщили о скором визите спецпосланника Келлога

4 августа представитель Кремля также прокомментировал высказывание Трампа о приезде в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа 6-7 августа. Он заявил, что Россия не исключает встречи президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа на этой неделе, а также назвал диалоги с ним важными и полезными для Москвы. По информации ТАСС, он приедет в Москву 6 августа.