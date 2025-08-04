Украинские СМИ сообщили о скором визите спецпосланника Келлога
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует рабочий визит в Киев, однако точные даты пока неизвестны, сообщила украинская газета Kyiv Post со ссылкой на источники.
В предыдущий раз Келлог посещал Киев 14 июля. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны должны были обсудить вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между США и Украиной. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что развитие усилий Келлога по посредничеству в рамках урегулирования конфликта Москвы и Киева очень важно.
4 августа представитель Кремля также прокомментировал высказывание Трампа о приезде в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа 6-7 августа. Он заявил, что Россия не исключает встречи президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа на этой неделе, а также назвал диалоги с ним важными и полезными для Москвы. По информации ТАСС, он приедет в Москву 6 августа.