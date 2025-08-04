Ермак предложил ввести санкции против «Росатома», «Роскосмоса» и Газпромбанка
«Оба агентства ("Росатом» и «Роскосмос») должны быть подвергнуты полным санкциям, и им должно быть запрещено сотрудничество с западными научными и академическими учреждениями», – написал Ермак.
Он также указал, что Газпромбанк должен быть отключен от SWIFT, как и любые другие более мелкие финансовые организации.
«Необходима полная экономическая блокада», – заявил Ермак.
Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. О решении сократить срок своего ультиматума с 50 дней до 10–12 дней Трамп объявил 28 июля. Тогда он пояснил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта, и пригрозил России ввести пошлины и другие меры, если ситуация не изменится.