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Reuters: ЕС заморозил, но не отменил ответные пошлины на товары из США

Ведомости

Евросоюз приостановил на шесть месяцев действие ответных торговых мер против США на общую сумму 93 млрд евро, но не отказался от них окончательно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Мораторий введен после заключения торгового соглашения между ЕС и президентом США Дональдом Трампом. Однако, как отмечает издание, многие ключевые вопросы остаются нерешенными, в том числе по ставкам на алкоголь и автозапчасти. Указ Трампа, подписанный на прошлой неделе, вводит 15%-ные пошлины на большинство европейских товаров без исключений.

По словам представителя ЕК, в ближайшее время ожидаются новые распоряжения.

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«ЕС продолжает работать с США над завершением подготовки совместного заявления, как было согласовано 27 июля», – говорится в заявлении ЕК.

Разработанные Еврокомиссией ответные меры включали два пакета: пошлины на 21 млрд евро должны были стать ответом на ограничения США в отношении европейской стали и алюминия, второй – объемом 72 млрд евро – предусматривался в случае введения США 30%-ных пошлин на весь импорт из ЕС с 1 августа.

Решение лишь заморозить меры означает, что ЕС оставляет за собой право активировать их вновь, если американские пошлины превысят текущий предел в 15%.

3 августа The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась на невыгодные условия сделки из-за угрозы сокращения численности американских войск в Европе.

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