Reuters: ЕС заморозил, но не отменил ответные пошлины на товары из США

Мораторий введен после заключения торгового соглашения между ЕС и президентом США Дональдом Трампом. Однако, как отмечает издание, многие ключевые вопросы остаются нерешенными, в том числе по ставкам на алкоголь и автозапчасти. Указ Трампа, подписанный на прошлой неделе, вводит 15%-ные пошлины на большинство европейских товаров без исключений.