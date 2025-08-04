6 августа 2024 г. ВСУ пересекли границу России вдоль Курской области и вторглись в регион. Власти Украины говорили, что операция на Курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы (ВС) России с других направлений фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В этот день российские военнослужащие установили контроль над последним населенным пунктом региона, остававшимся под контролем Украины, – селом Горналь.