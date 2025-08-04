Совет Безопасности ООН проведет заседание по действиям ВСУ в Курской области
Постоянное представительство РФ при ООН 5 августа проведет неформальное заседание Совбеза организации по «формуле Арриа» на тему «Провал вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области». Об этом сообщили в Telegram-канале российской миссии.
Заседание начнется в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск).
6 августа 2024 г. ВСУ пересекли границу России вдоль Курской области и вторглись в регион. Власти Украины говорили, что операция на Курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы (ВС) России с других направлений фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В этот день российские военнослужащие установили контроль над последним населенным пунктом региона, остававшимся под контролем Украины, – селом Горналь.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде» говорил, что ущерб от вторжения ВСУ на территорию Курской области превысил 3 млрд руб., но эта сумма еще не окончательная.