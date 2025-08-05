The Guardian: Индия потеряла доверие к США после санкционных угроз Трампа

«Ущерб уже нанесен. Независимо от того, к какой сделке они сейчас придут, недоверие к США будет только расти до небес», – подчеркнул политолог. По его словам, отношения Индии и США пришли к одной из самых худших точек в истории. Он напомнил о том, как в 1971 г. американские власти направили к Индии военные корабли в ходе Третьей индо-пакистанской войны.