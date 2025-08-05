The Guardian: Индия потеряла доверие к США после санкционных угроз Трампа
Доверие Нью-Дели к Вашингтону было подорвано угрозами президента США Дональда Трампа о введении рестрикций в отношении Индии из-за закупок российской нефти, сообщила газета The Guardian со ссылкой на индийского политолога Пратапа Бхану Мехту.
«Ущерб уже нанесен. Независимо от того, к какой сделке они сейчас придут, недоверие к США будет только расти до небес», – подчеркнул политолог. По его словам, отношения Индии и США пришли к одной из самых худших точек в истории. Он напомнил о том, как в 1971 г. американские власти направили к Индии военные корабли в ходе Третьей индо-пакистанской войны.
Мехта также заявил, что Трамп уже «унизил индийского премьер-министра» Нарендру Моди после того, как назвал себя главным посредником в конфликте Индии с Пакистаном, благодаря которому ситуация была урегулирована. Теперь угрозы остаются публичными, поэтому премьер Индии не хочет «терять лицо» и не идет на компромисс, считает политолог.
Трамп 4 августа заявил, что Вашингтон может значительно увеличить пошлины на товары из Индии, так как страна продолжает закупать российскую нефть. Он также обвинил Индию в косвенном финансировании военных действий на Украине. В тот же день представитель индийского министерства энергетики Рандхир Джайсвал опубликовал заявление МИДа страны, в котором Индия отвергает угрозы президента США и называет его действия «неоправданными и неразумными».