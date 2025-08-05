Избирком Камчатки может провести придомовое голосование на выборах

Выборы губернатора в Камчатском крае пройдут 14 сентября в единый день голосования. Региональный избирком зарегистрировал первых кандидатов на выборах губернатора, ими стали действующий глава края Владимир Солодов («Единая Россия») и депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева. Подписи муниципальных депутатов сдали семь из 13 выдвинутых кандидатов (четыре от партий и три самовыдвиженца).