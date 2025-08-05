Избирком Камчатки может провести придомовое голосование на выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла решение предоставить избирательной комиссии Камчатского края возможность организации голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования в рамках предстоящих выборов в связи с прошедшим в регионе сильным землетрясением. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что предоставление такой возможности Камчатке будет правильным решением. Он выразил уверенность, что региональный избирком справится со всеми задачами и обеспечит возможность проголосовать каждому желающему.
30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным с 1953 г. Мощные подземные толчки вызвали цунами у побережья Северо-Курильска и активизировали вулканическую деятельность в регионе.
Выборы губернатора в Камчатском крае пройдут 14 сентября в единый день голосования. Региональный избирком зарегистрировал первых кандидатов на выборах губернатора, ими стали действующий глава края Владимир Солодов («Единая Россия») и депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева. Подписи муниципальных депутатов сдали семь из 13 выдвинутых кандидатов (четыре от партий и три самовыдвиженца).