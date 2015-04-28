Какой будет интрига на выборах губернатора КамчаткиБорьба КПРФ и ЛДПР за второе место может предопределить расклады следующих кампаний
Избирком Камчатского края зарегистрировал первых кандидатов на выборах губернатора, ими стали действующий глава региона Владимир Солодов («Единая Россия») и депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева. Согласно информации на сайте комиссии, подписи муниципальных депутатов сдали семь из 13 выдвинутых кандидатов (четыре от партий и три самовыдвиженца), включая депутата заксобрания Романа Литвинова (КПРФ) и представителя «Коммунистов России» Дмитрия Тюрина.
Победа Солодова на выборах в целом не вызывает вопросов, считают политологи Александр Немцев и Александр Кынев, а вот интригой, по мнению последнего, является то, кто займет второе место. Эксперты полагают, что кандидаты от КПРФ и ЛДПР могут показать хорошие кампании.
«Все зависит от того, кто из них возьмет на себя реальную оппозиционную роль. Не будет отбывать роль статиста, а будет реально себя проявлять, высказывать те или иные замечания в сторону властей», – говорит Немцев. Кынев считает, что Литвинов и Кулиева покажут близкие результаты, но кто из них финиширует вторым, будет иметь значение в контексте предстоящих в 2026 г. кампаний по выборам депутатов заксобрания Камчатки и депутатов Госдумы.
«Конечными целями КПРФ и ЛДПР являются одномандатный округ в Госдуму и выборы в заксобрание», – отметил Кынев. Немцев допускает протестное голосование на Камчатке. «Но голосовать [в этом случае] будут не за какого-то конкретного кандидата, а против [власти]», – уточнил он. Ранее и Кынев говорил «Ведомостям», что на Камчатке, как и в ряде других регионов, есть общий протестный потенциал, «но он не связан с силой какой-либо оппозиционной партии».
Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов сказал «Ведомостям», что у Литвинова «есть хорошие шансы на победу».
Известный коммунист может вернуться в СФ
«Ведомости» сообщали 30 июня, что президиум центрального совета «Справедливой России» (СР) отозвал согласование кандидатуры главы камчатского отделения партии, известной в крае журналистки Александры Новиковой, на должность губернатора. Сама она в видеообращении в своем Telegram-канале заявляла, что в бюллетене на выборах «не будет реальных кандидатов». Впрочем, в титре уточнялось, что после записи ролика у Новиковой состоялся «откровенный разговор» с Литвиновым, который заявил, что «будет работать на результат и не откажется от победы в пользу «Единой России».
Новикова стала депутатом заксобрания в 2021 г., победив представителя «Единой России». Позже присоединилась к КПРФ, но весной 2024 г. покинула ее. О том, что Новикова вступила в СР и будет кандидатом от партии на губернаторских выборах, «Ведомости» писали 23 мая. Тогда это подтвердил председатель СР Сергей Миронов.
До того как пойти в политику, Новикова работала на ГТРК «Камчатка». На федеральном уровне она получила известность после завирусившегося в соцсетях ролика с эфиром, где она не сдержала смех, рассказывая об индексации льгот. Поводом для ее увольнения в 2020 г. стал митинг в поддержку жителей Хабаровского края, протестующих против ареста экс-губернатора Сергея Фургала (ЛДПР), который журналистка провела в Петропавловске-Камчатском. В январе 2024 г. Новикову оштрафовали на 30 000 руб. за дискредитацию ВС РФ после репоста из одного из Telegram-каналов.
В конце июля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, что самая конкурентная губернаторская кампания пройдет в Иркутской области. Там против единоросса Игоря Кобзева пойдет коммунист, экс-глава региона Сергей Левченко (см. врез). Среди других регионов, где пройдут выборы, в администрации президента особое внимание в начале лета обращали и на Камчатку, так как рейтинги Солодова не были очень высокими, а против него планировала пойти несистемный кандидат.