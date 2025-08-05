Советник Моди по нацбезопасности может посетить Россию 5 августа

Издание отметило, что визит был запланированным, однако «приобрел дополнительное значение» после обвинений американского лидера. Следующим политиком из Индии, который посетит Москву в августе, станет глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, по данным The Economic Times. Это может произойти в конце месяца. Его встречи с российскими представителями будут связаны со стимулированием индийского экспорта, сотрудничеством в Арктике и в области гражданской атомной энергетики.