Советник Моди по нацбезопасности может посетить Россию 5 августа
Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал может приехать в Москву 5 августа вместе с делегацией на фоне угроз президента США о введении санкций из-за закупки нефти в РФ, сообщила газета The Economic Times.
Издание отметило, что визит был запланированным, однако «приобрел дополнительное значение» после обвинений американского лидера. Следующим политиком из Индии, который посетит Москву в августе, станет глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, по данным The Economic Times. Это может произойти в конце месяца. Его встречи с российскими представителями будут связаны со стимулированием индийского экспорта, сотрудничеством в Арктике и в области гражданской атомной энергетики.
5 августа газета The Gurdian писала, что доверие Нью-Дели к Вашингтону было подорвано угрозами Трампа о введении рестрикций. Предполагается, что публичность конфликтных ситуаций заставляет премьер-министра Индии Нарендру Моди не идти на компромиссы и «держать лицо».
Трамп 4 августа заявил, что страна продолжает закупать российскую нефть. В тот же день представитель индийского министерства энергетики Рандхир Джайсвал опубликовал заявление МИДа страны, в котором Индия отвергает угрозы президента США и называет его действия «неоправданными и неразумными».