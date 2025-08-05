Делегация Швейцарии вылетает в США для переговоров по торговой сделке
Делегация высшего руководства Швейцарии вылетает в Вашингтон для переговоров по торговой сделке с администрацией президента США Дональда Трампа. Ее возглавила президент страны Карин Келлер-Зуттер. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на правительство республики.
Целью поездки является проведение встреч с властями США в сжатые сроки и обсуждение возможности более благоприятного для Швейцарии решения по тарифам.
С 1 августа вступил в силу указ Трампа, предусматривающий введение пошлин на импорт из 69 стран и территорий. Формально тарифы начнут действовать с 7 августа. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%. Для Швейцарии пошлины составили 39%.
Исключением стали Китай, Мексика и Канада. США и КНР ведут переговоры по торговому соглашению, поэтому отсрочка пошлин была продлена на 90 дней. Аналогичное решение принято в отношении Мексики. Для Канады тарифы повышены с 25% до 35%.
По мнению экспертов, новая волна пошлин приведет к диверсификации внешней торговли со стороны других стран – США становятся все более непредсказуемым и сложным экономическим партнером.