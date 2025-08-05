Делегация Швейцарии вылетает в США для переговоров по торговой сделке

Делегация высшего руководства Швейцарии вылетает в Вашингтон для переговоров по торговой сделке с администрацией президента США Дональда Трампа. Ее возглавила президент страны Карин Келлер-Зуттер. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на правительство республики.