Трамп заявил об отсутствии у него сведений об импорте урана из России в США

В МИД Индии, в свою очередь, отмечали, что США продолжают закупать у России удобрения, гексафторид урана для атомной промышленности и другие ресурсы, но вводят тарифы на индийский импорт за покупку и перепродажу российской нефти. Кроме того, ЕС не полностью приостановил импорт российских энергоносителей, удобрений, металлургической продукции.