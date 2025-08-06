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Трамп заявил об отсутствии у него сведений об импорте урана из России в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о поставках урана и удобрений из РФ в Соединенные Штаты. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Индии после повышения пошлин.

«Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу», – подчеркнул американский лидер в ходе своей речи в Белом доме. Трансляцию вел телеканал Fox.

В МИД Индии, в свою очередь, отмечали, что США продолжают закупать у России удобрения, гексафторид урана для атомной промышленности и другие ресурсы, но вводят тарифы на индийский импорт за покупку и перепродажу российской нефти. Кроме того, ЕС не полностью приостановил импорт российских энергоносителей, удобрений, металлургической продукции.

Трамп 4 августа заявил, что Вашингтон может значительно увеличить пошлины на товары из Индии, так как страна продолжает закупать российскую нефть. Он также обвинил Индию в косвенном финансировании военных действий на Украине. Тогда индийское внешнеполитическое ведомство страны отвергло угрозы президента США и назвало его действия неоправданными и неразумными.

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