Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета

4 августа Трамп сообщил о визите Уиткоффа в Москву. 5 августа пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс подтвердила, что Уиткофф прилетит в Россию. «Другие детали» поездки она раскрывать не стала. Тогда же она заявила, что президент США Дональд Трамп недоволен действиями российских властей, однако не теряет надежды на дипломатическое урегулирование всех разногласий.