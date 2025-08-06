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Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обратится к нации с заявлением из Овального кабинета. Об этом говорится в официальном расписании Белого дома, распространенном 6 августа.

Согласно документу, заявление главы государства запланировано на 16:30 по времени восточного побережья (23:30 мск). Отмечается, что выступление будет освещать пул журналистов Белого дома. Тема обращения неизвестна.

6 августа глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в аэропорту «Внуково».

4 августа Трамп сообщил о визите Уиткоффа в Москву. 5 августа пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс подтвердила, что Уиткофф прилетит в Россию. «Другие детали» поездки она раскрывать не стала. Тогда же она заявила, что президент США Дональд Трамп недоволен действиями российских властей, однако не теряет надежды на дипломатическое урегулирование всех разногласий.

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