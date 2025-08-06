Дмитриев встретил спецпосланника президента США Уиткоффа в аэропорту
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил в аэропорту «Внуково» спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Самолет того же типа, каким пользуется Уиткофф, вылетел из США и пересек границу РФ около 6:11 мск, следует из данных сервиса Flightradar24.
5 августа пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс подтвердила, что Уиткофф прилетит в Россию с визитом на этой неделе. «Другие детали» поездки она раскрывать не стала. Тогда же она заявила, что президент США Дональд Трамп недоволен действиями российских властей, однако не теряет надежды на дипломатическое урегулирование всех разногласий. 4 августа о приезде Уиткоффа в Москву 6-7 августа рассказал сам Трамп.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встречи со спецпосланником американского лидера важны, содержательны и полезны для России. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом», – подчеркнул он.