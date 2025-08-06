Дмитриев встретил спецпосланника президента США Уиткоффа в аэропорту

5 августа пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс подтвердила, что Уиткофф прилетит в Россию с визитом на этой неделе. «Другие детали» поездки она раскрывать не стала. Тогда же она заявила, что президент США Дональд Трамп недоволен действиями российских властей, однако не теряет надежды на дипломатическое урегулирование всех разногласий. 4 августа о приезде Уиткоффа в Москву 6-7 августа рассказал сам Трамп.