Песков назвал полезными для России встречи с Уиткоффом

По словам Пескова, Москва не исключает, что встреча российского президента Владимира Путина и Уиткоффа может пройти на этой неделе. Он подчеркнул, что диалог РФ и США продолжается и подобные диалоги очень важны в рамках мирного процесса по конфликту на Украине.