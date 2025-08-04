Песков назвал полезными для России встречи с Уиткоффом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что в России считают разговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом «важными, содержательными и очень полезными».
«Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом», – ответил представитель Кремля на уточнение журналистов о том, действительно ли Россия просила о встрече со спецпосланником.
По словам Пескова, Москва не исключает, что встреча российского президента Владимира Путина и Уиткоффа может пройти на этой неделе. Он подчеркнул, что диалог РФ и США продолжается и подобные диалоги очень важны в рамках мирного процесса по конфликту на Украине.
4 августа президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник прибудет в Москву 6-7 августа. По его данным, именно российская сторона запросила проведение переговоров. Трамп также подтвердил планы ввести санкции против России после 8 августа в случае отсутствия перемирия, однако выразил неуверенность в действенности этих мер.