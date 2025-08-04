Трамп: спецпредставитель Уиткофф посетит Москву 6-7 августа
Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может приехать в Москву 6 или 7 августа, сообщил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox.
«Они [российские власти] попросили о встрече, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Трамп. Он также сообщил о своих планах ввести санкции против России после 8 августа, но отметил, что не уверен в их эффективности.
14 июля Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). При этом позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10-12 дней. Причиной он назвал отсутствие прогресса в дипломатическом процессе.