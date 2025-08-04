Трамп: спецпредставитель Уиткофф посетит Москву 6-7 августа

14 июля Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). При этом позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10-12 дней. Причиной он назвал отсутствие прогресса в дипломатическом процессе.