Постпред США при НАТО заявил, что Уиткофф находится в Москве

Президент США Дональд Трамп сообщил ранее на этой неделе, что Уиткофф направится в Россию после визита в Израиль. 1 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва продолжает регулярные контакты с США по украинскому вопросу. По его словам, российско-американские контакты идут на различных уровнях, включая переговоры между Лавровым и госсекретарем Марко Рубио и по линии спецпредставителя президента США Уиткоффа.