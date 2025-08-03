Постпред США при НАТО заявил, что Уиткофф находится в Москве
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф находится в Москве, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.
«Я знаю, что Стив Уиткофф, специальный представитель президента Трампа, находится в Москве в эти выходные, и я надеюсь, что ему удастся добиться прорыва», – сказал Уитакер в интервью WHO 13 News.
Президент США Дональд Трамп сообщил ранее на этой неделе, что Уиткофф направится в Россию после визита в Израиль. 1 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва продолжает регулярные контакты с США по украинскому вопросу. По его словам, российско-американские контакты идут на различных уровнях, включая переговоры между Лавровым и госсекретарем Марко Рубио и по линии спецпредставителя президента США Уиткоффа.