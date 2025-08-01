Лавров: Россия и США продолжают результативный диалог по Украине

Глава российского МИДа отметил, что с начала года между Москвой и Вашингтоном проходит «предметное обсуждение украинской тематики», которое является результативным. Лавров утверждает, что именно благодаря «настойчивости президента Дональда Трампа киевский режим согласился на наше предложение возобновить стамбульские переговоры». По информации главы МИДа, уже состоялось три раунда таких переговоров.