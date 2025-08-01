Лавров: Россия и США продолжают результативный диалог по Украине
Москва продолжает регулярные контакты с США по украинскому вопросу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что США «не видят никакого прогресса» на этом направлении. Слова Лаврова опубликованы на сайте МИД РФ.
Российско-американские контакты идут на различных уровнях, включая переговоры между Лавровым и Рубио и по линии спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Лавров подчеркнул, что «возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике».
Глава российского МИДа отметил, что с начала года между Москвой и Вашингтоном проходит «предметное обсуждение украинской тематики», которое является результативным. Лавров утверждает, что именно благодаря «настойчивости президента Дональда Трампа киевский режим согласился на наше предложение возобновить стамбульские переговоры». По информации главы МИДа, уже состоялось три раунда таких переговоров.
Лавров подчеркнул, что Москва ждет четкой реакции от Киева, но пока слышит только противоречивые заявления президента Украины Владимира Зеленского. Он также отметил, что, в отличие от европейцев, которые настроены агрессивно против России, американцы демонстрируют ответственный подход.
Ранее Рубио в интервью Fox News Radio заявил, перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине остаются туманными, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия. По его словам, президент США Дональд Трамп прилагал максимум усилий в течение последних шести месяцев, включая контакты с ближайшим окружением российского лидера, но существенного прогресса в достижении прекращения огня не наблюдается.
23 июля состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Стороны также обсудили новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине.