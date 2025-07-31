Рубио рассказал о контактах с «высокопоставленными русскими»
Перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине остаются туманными, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio.
«В начале этой недели у нас был разговор с русскими, не с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а с некоторыми из его высокопоставленных людей, в надежде достичь взаимопонимания о пути к миру. И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе», – сказал Рубио.
По его словам, президент США Дональд Трамп прилагал максимум усилий в течение последних шести месяцев, включая контакты с ближайшим окружением российского лидера, однако существенного прогресса в достижении прекращения огня не наблюдается.
«Мы продолжаем пытаться найти путь к миру, но пока не видим искреннего стремления к этому со стороны России», – считает Рубио. Он добавил, что американская сторона рассматривает широкий спектр мер давления, включая вторичные санкции на продажу российской нефти и банковские ограничения, если ситуация не сдвинется с мертвой точки.
Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа.
Ранее Трамп решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней, так как не видит прогресса в урегулировании на Украине. Если за этот срок ситуация не изменится, Вашингтон, по его словам, введет пошлины, рестрикции или другие меры. Какие именно – неизвестно. Когда Трамп ставил свой 50-дневный ультиматум, он пригрозил пошлинами в 100% российским торговым партнерам. В частности Индии и Китаю.