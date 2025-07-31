Рубио рассказал о контактах с «высокопоставленными русскими»

Перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине остаются туманными, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio.



«В начале этой недели у нас был разговор с русскими, не с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а с некоторыми из его высокопоставленных людей, в надежде достичь взаимопонимания о пути к миру. И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе», – сказал Рубио.



По его словам, президент США Дональд Трамп прилагал максимум усилий в течение последних шести месяцев, включая контакты с ближайшим окружением российского лидера, однако существенного прогресса в достижении прекращения огня не наблюдается.