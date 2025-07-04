Politico: спецпосланник Уиткофф предложил снять часть санкций с России

В апреле группой сенаторов был представлен законопроект, значительно ужесточающих санкций против России. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Документ предполагает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.