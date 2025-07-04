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Politico: спецпосланник Уиткофф предложил снять часть санкций с России

Ведомости

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступил за снятие энергетических санкций с России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В то же время министр внутренних дел США Дуг Бергам выразил мнение, что РФ необходимо вытеснить с энергорынка, пишет издание. Он считает, что это позволит увеличить экспорт американских энергоносителей. 

В апреле группой сенаторов был представлен законопроект, значительно ужесточающих санкций против России. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Документ предполагает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

29 июня сенатор-демократ Крис Кунс заявлял, что американский сенат может обсудить законопроект о введении новых санкций против России в течение следующей недели. Перед этим Грэм говорил, что сенат рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций в июле. Согласно утверждению Грэма, Трамп считает, что для принятия законопроекта «настало время».

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