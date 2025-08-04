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Главная / Политика /

Трамп: США ужесточат санкции против РФ к 8 августа, если не будет перемирия

Ведомости

Вашингтон будет вводить новые санкции против Москвы, если 8 августа конфликт между Россией и Украиной не урегулируют, заявил президент США Дональд Трамп. Этой датой завершается 10-дневный ультиматум американского лидера.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», – подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, что ждет Россию после окончания ультиматума.

3 августа газета The Washington Post писала, что неспособность санкций Запада парализовать экономику России стала одним из самых существенных политических разочарований. Издание отметило, что несмотря на ограничения, рост экономики страны за 2024 г. составил более 4% и показатели продолжают расти.

14 июля Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). При этом позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10-12 дней. Причиной он назвал отсутствие прогресса в дипломатическом процессе.

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