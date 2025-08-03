Несмотря на западные рестрикции, российская экономика выросла за прошлый год более, чем на 4%, и продолжает расти. Москва, как пишет издание, создала сеть новых торговых партнеров для экспорта нефти и энергоносителей и наладила отношения с Китаем и Индией.