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Главная / Политика /

WP: Запад разочарован санкциями из-за неспособности навредить экономике РФ

Ведомости

Неспособность санкций Запада парализовать экономику России стала одним из самых существенных политических разочарований, пишет The Washington Post.

Несмотря на западные рестрикции, российская экономика выросла за прошлый год более, чем на 4%, и продолжает расти. Москва, как пишет издание, создала сеть новых торговых партнеров для экспорта нефти и энергоносителей и наладила отношения с Китаем и Индией.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что введет 100%-ые пошлины против Китая и Индии за закупку российской нефти. Однако, как отмечает газета, это противоречило бы попыткам Соединенных Штатов наладить отношения с Китаем. Трамп хочет провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в конце этого года.

6 июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика по итогам 2025 г. вырастет на 1,5–2%. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России ежегодно растет, несмотря на все сложности. 

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