Кремль не исключает возможности встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

Американский президент Дональд Трамп до этого заявил, что Уиткофф посетит Москву 6-7 августа. По его данным, о встрече попросила российская сторона, отметив, что «посмотрит, что из этого выйдет». Он также подтвердил планы ввести санкции против России после 8 августа в случае отсутствия перемирия, однако добавил, что не уверен в действенности этих мер.