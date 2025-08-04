Кремль не исключает возможности встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе
В Кремле не исключают возможности проведения встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа на этой неделе. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Продолжается диалог. Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования. Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что Москва по-прежнему считает приоритетным путь политико-дипломатического решения конфликта.
Американский президент Дональд Трамп до этого заявил, что Уиткофф посетит Москву 6-7 августа. По его данным, о встрече попросила российская сторона, отметив, что «посмотрит, что из этого выйдет». Он также подтвердил планы ввести санкции против России после 8 августа в случае отсутствия перемирия, однако добавил, что не уверен в действенности этих мер.