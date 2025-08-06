В Приднестровье продлили режим чрезвычайного экономического положения
Верховный совет Приднестровья утвердил указ главы непризнанной республики Вадима Красносельского о продлении режима чрезвычайного экономического положения до 31 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
В сообщении говорится, что проблема стабильного обеспечения республики природным газом до сих пор не решена. Сложившаяся ситуация продолжает усугублять экономический кризис в Приднестровье, рассказали в Верховном совете.
С начала 2025 г. прекратился транзит газа через территорию Украины в Европу. «Газпром» 28 декабря 2024 г. сообщил, что из-за отказа молдавской стороны погасить задолженность за поставки газа с 1 января 2025 г. вводит ограничение на поставки в Молдавию «до 0 куб. м в сутки». В результате Молдавия и Приднестровье перестали получать российский газ.
1 февраля «Молдовагаз» в рамках кредитного соглашения с «Тираспольтрансгазом» поставил в Приднестровье из резервов 3 млн куб. м газа на поддержание давления в газопроводе на левом берегу Днестра.