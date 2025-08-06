Глава МИД Китая: переговоры РФ и Украины перешли на решающий этап

Российская сторона конфликта считает, что работа над урегулированием споров сейчас должна вестись тремя рабочими группами (гуманитарной, военной и политической) на предметном уровне. 1 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна предлагает России организовать встречу лидеров государств, чтобы завершить конфликт, вместо обмена заявлениями и разговоров «на техническом уровне». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это возможно только после того, как завершится экспертная работа специально созданных групп.