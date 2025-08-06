Трамп выступит с заявлением о новых инвестициях Apple в экономику США
Президент США Дональд Трамп в 16:30 по местному времени (23:30 мск) выступит с заявлением о новых инвестициях корпорации Apple в рамках экономической программы «Америка прежде всего». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на разъяснения американской администрации.
Как сообщал Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома, Apple планирует вложить дополнительно $100 млрд в производство на территории страны. На мероприятии ожидается участие главы Apple Тима Кука. По информации агентства, анонсируемая программа предусматривает создание новых цепочек поставок внутри США и нацелена на выпуск критически важных компонентов внутри страны.
24 февраля Reuters писал, что Apple уже объявила об инвестиционной программе объемом $500 млрд, рассчитанной на четыре года. Она предполагает создание 20 000 рабочих мест в области искусственного интеллекта, а также развитие сотрудничества с американскими поставщиками и съемку контента для Apple TV+ на территории США. В рамках этой инициативы корпорация также рассматривает возможность строительства завода по производству серверов в Техасе для собственной ИИ-платформы Apple Intelligence.