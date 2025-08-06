Трамп выступит с заявлением о новых инвестициях Apple в экономику США

24 февраля Reuters писал, что Apple уже объявила об инвестиционной программе объемом $500 млрд, рассчитанной на четыре года. Она предполагает создание 20 000 рабочих мест в области искусственного интеллекта, а также развитие сотрудничества с американскими поставщиками и съемку контента для Apple TV+ на территории США. В рамках этой инициативы корпорация также рассматривает возможность строительства завода по производству серверов в Техасе для собственной ИИ-платформы Apple Intelligence.