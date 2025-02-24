Apple инвестирует $500 млрд в США
Американская корпорация Apple объявила об инвестициях в размере $500 млрд в США в течение четырех лет, передает Reuters.
Инвестиции будут включать как закупки у американских поставщиков, так и съемки телешоу и фильмов в США для сервиса Apple TV+. Корпорация также планирует открыть в Техасе завод по производству серверов для ИИ-платформы Apple Intelligence. Ожидается, что за этот период по всей стране будут созданы 20 000 рабочих мест в области ИИ-разработок.
Агентство отмечает, что планы по инвестициям были объявлены после сообщений о встрече генерального директора Apple Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом. Решение компании также прозвучало после введения пошлин на импорт товаров из Китая в 10%, Трамп подписал соответствующий указ в начале февраля.
Открытие завода по производству серверов для ИИ-платформы Apple Intelligence может быть связано с трудностями, с которыми американская корпорация столкнулась в КНР. Financial Times (FT) со ссылкой на китайское правительство писала в ноябре 2024 г., что Apple придется пройти через «долгий и сложный процесс» для получения разрешения на использование Apple Intelligence на местных устройствах.
В прошлом году Тим Кук посетил Китай как минимум три раза. «Ведомости» писали, что Китай является для Apple самым важным рынком помимо США – по итогам завершившегося в сентябре финансового года он принес компании 17% выручки, но по сравнению с показателями предыдущего года продажи в стране сократились на 8%.