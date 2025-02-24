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Apple инвестирует $500 млрд в США

Ведомости

Американская корпорация Apple объявила об инвестициях в размере $500 млрд в США в течение четырех лет, передает Reuters.

Инвестиции будут включать как закупки у американских поставщиков, так и съемки телешоу и фильмов в США для сервиса Apple TV+. Корпорация также планирует открыть в Техасе завод по производству серверов для ИИ-платформы Apple Intelligence. Ожидается, что за этот период по всей стране будут созданы 20 000 рабочих мест в области ИИ-разработок. 

Агентство отмечает, что планы по инвестициям были объявлены после сообщений о встрече генерального директора Apple Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом. Решение компании также прозвучало после введения пошлин на импорт товаров из Китая в 10%, Трамп подписал соответствующий указ в начале февраля.

Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил Apple и Кука за решение инвестировать в США.

Открытие завода по производству серверов для ИИ-платформы Apple Intelligence может быть связано с трудностями, с которыми американская корпорация столкнулась в КНР. Financial Times (FT) со ссылкой на китайское правительство писала в ноябре 2024 г., что Apple придется пройти через «долгий и сложный процесс» для получения разрешения на использование Apple Intelligence на местных устройствах.

В прошлом году Тим Кук посетил Китай как минимум три раза. «Ведомости» писали, что Китай является для Apple самым важным рынком помимо США – по итогам завершившегося в сентябре финансового года он принес компании 17% выручки, но по сравнению с показателями предыдущего года продажи в стране сократились на 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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